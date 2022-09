Il sindaco metropolitano Roberto Gualtieri alla presenza del consigliere metropolitano delegato all’edilizia scolastica Daniele Parrucci, del sindaco Riccardo Varone, della preside Giuseppina Frappetta, dell’assessore regionale Mauro Alessandri, nella mattina di martedì ha consegnato ufficialmente le nuove aule scolastiche agli studenti dell’Istituto classico Gaio Valerio Catullo, nella sede di via Tirso.

“Un traguardo raggiunto dopo un percorso proficuo, compiuto in piena sinergia con l’amministrazione comunale: riunioni, sopralluoghi, tavoli tecnici e interventi hanno portato alla realizzazione di una nuova ala dell’Istituto scolastico, oltre alle 30 nuove aule, gli studenti potranno usufruire di una palestra funzionale e moderna, dove svolgere al meglio le loro attività sportive, il tutto concepito e realizzato secondo i più innovativi criteri antisismici ed energetici”, comunica l’amministrazione comunale eretina.

“Un traguardo importante per l’intera area (studentesse e studenti dall’ area Tiberina, Nomentana, Palombarese frequentano questo istituto scolastico) a cui io sono legato particolarmente: da ragazzo frequentai il liceo classico “Orazio” e anche grazie alle lotte degli studenti di allora si avviò il processo di autonomia e di realizzazione di un nuovo plesso – ha commentato l’assessore regionale ai Lavori Pubblici Mauro Alessandri –. Quando poi diventai sindaco di Monterotondo, si avviarono i primi lavori che proseguirono nel periodo in cui divenni vicesindaco della Città metropolitana di Roma. Oggi, a distanza di qualche anno, l’ennesimo traguardo, riscontro di come la determinazione, la serietà e la continuità portano risultati”.