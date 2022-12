Monterotondo, da gennaio riparte il servizio di mensa scolastica

A partire dal 9 gennaio tornerà attivo il servizio di refezione nelle scuole di Monterotondo. Lo comunicano il sindaco Riccardo Varone e l’assessore alla Scuola Matteo Garofoli. La società dichiarata aggiudicataria a settembre della gara d’appalto indetta da Città Metropolitana di Roma Capitale si è tirata indietro, dal nuovo anno l’appalto passerà a Vivenda spa, risultata seconda in fase di gara. L’azienda ha assicurato la piena disponibilità ad adottare ulteriori, differenziate e puntuali misure di sorveglianza, verifica e identificazione dei flussi di lavorazione, trasporto e somministrazione dei pasti, che andranno ad aumentare e a potenziare le procedure di sicurezza previste dal capitolato di gara. Le famiglie che vorranno continuare a usufruire del servizio non dovranno inviare una nuova iscrizione o una conferma, mentre le nuove iscrizioni saranno possibili sul sito E-Civis a partire da mercoledì 28 Dicembre e fino a sabato 7 Gennaio compreso.

“Lo sconcerto e la profonda indignazione in cui siamo precipitati dopo l’ennesimo rinvenimento di materiale metallico in un pasto non hanno minimamente inciso sulla determinazione, nostra, degli Uffici e delle Forze dell’Ordine, di agire a tutela dell’incolumità dei bambini e delle bambine delle scuole materne e primarie, della serenità loro e delle famiglie, del ruolo di un servizio essenziale, significativo al di là della sua funzione specifica, nonché dell’immagine della città e delle sue Istituzioni, a cominciare da quelle scolastiche”, hanno dichiarato il sindaco Varone e l’assessore Garofoli. “Una determinazione e una volontà che ribadiamo e che, certamente, non verranno mai meno. Così come non verrà meno il confronto puntuale con l’azienda gestrice del servizio, con le Scuole, con le Forze dell’Ordine, con la Magistratura, con la Commissione mensa, con la Asl e con tutte le realtà variamente e potenzialmente partecipi alla normalizzazione della situazione, comprese le forze politiche di maggioranza e di opposizione che in questi giorni hanno condiviso e supportato attivamente il nostro lavoro”.