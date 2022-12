Tivoli Città Verde: due giorni per raccontare il futuro

Si chiama “Eats. Ecologia, Agricoltura e Turismo Sostenibile” l’iniziativa che domani e dopodomani si svolgerà a Tivoli organizzata da People Service, Comune di Tivoli, Lazio Crea e Regione Lazio. Due tavole rotonde con argomenti complementari, “La Città Verde” e “Turismo sostenibile, la prossima sfida”, moderati da Riccardo Luciani, ex assessore alla Cultura della Superba, tra i nomi più accreditati per la successione a Giuseppe Proietti, non più così lontana. Nella prima, che si svolgerà a partire dalle ore 17.30 alle Scuderie Estensi, si confronteranno Francesco Girardi, amministratore unico di ASA Spa, Luisa Piacentini, Anci, Alessandro Palombi, deputato Fdi e Giorgio Schiavon, Associazione Ambiente Trasparente onlus. A chiudere i lavori la “Cantata di Natale”. Stessa ora ma al Museo Civico per il secondo appuntamento, che vedrà la presenza di Antonio Picarazzi, Tivoli Città della Cultura, Giovanni Cavallo, consigliere comunale, Giovanni Caramanna, deputato Fdi e Giorgia Montesano, Property Manager Villa Gregoriana, FAI.