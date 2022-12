Mentana, ecco l’ordinanza anti-botti

Il sindaco di Mentana Marco Benedetti ha emesso un’ordinanza di divieto dell’uso di petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi genere su tutto il territorio comunale in vista dei festeggiamenti di capodanno.

L’atto, oltre a vietare l’utilizzo dei fuochi, ne vieta la vendita in forma ambulante relativamente ad alcune categorie dalle ore 24,00 del 30/12/2022 alle ore 24,00 del 01/01/2023.



Di seguito i tre punti dell’ordinanza:



a) È vietata la vendita, in forma ambulante, di ogni tipo di fuoco d’artificio ascrivibile alla categoria IV” e V”, ivi compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie. In particolare è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo;

b) È vietato fare esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo in luogo pubblico dove transitano o siano presenti delle persone ed anche in luogo privato ove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti;

c) Non è consentito raccogliere eventuali artifici inesplosi e affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano a loro espressamente vietati, richiedono una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo, in caso di un utilizzo maldestro.



La violazione dell’ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di importo compreso da € 25,00 a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell’art. 13 della Legge 689/1981 e la successiva confisca ai sensi dell’art. 230 comma 5 della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla vigente normativa in materia.