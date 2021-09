Monterotondo, al via la Festa de L’Unità

Al via da questo pomeriggio la Festa de L’Unità di Monterotondo. L’evento organizzato dal Partito Democratico eretino si svolgerà nei giorni 17, 18 e 19 settembre presso il Parco Arcobaleno (ex-ONMI). Per partecipare agli eventi programmi sarà necessario esibire il Green Pass.



Il programma di oggi



Il primo dibattito è fissato per questo pomeriggio alle 17.30: “Sanità diritto fondamentale: curarsi a Monterotondo e nel Lazio”, saranno presenti l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio d’Amato, il vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori, il presidente del Consiglio Regionale del Lazio Marco Vincenzi, l’assessore ai Lavori Pubblici e alla Mobilità della Regione Lazio Mauro Alessandri, il membro dell’assemblea nazionale Pd Carlo Lucherini, il sindaco di Monterotondo Riccardo Varone e la segretaria cittadina dem Alessandra Clementini.

Alle 20 è prevista una Cena Sociale a menù fisso. 15€ solo su prenotazione al numero 3396735565, oppure messaggio WhatsApp al numero 0649778748 o ancora inviando un messaggio alla pagina Facebook Partito Democratico Monterotondo.



Eventi del sabato e della domenica



Alle 17.30 di sabato 18 settembre è in programma il dibattito “Dalle amministrazioni alle agorà. Obiettivi raggiunti e nuovi progetti per Monterotondo”, saranno presenti il sindaco di Monterotondo Riccardo Varone, l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Monterotondo Claudio Felici, l’assessora alla Cultura del Comune di Monterotondo Marianna Valenti, il presidente del Consiglio Comunale di Monterotondo Vincenzo Donnarumma, il segretario Pd della Provincia di Roma Rocco Maugliani e il capogruppo Pd in Consiglio di Monterotondo Ruggero Ruggeri.

Per quel che riguarda domenica 19 settembre per le 10 è fissato il concorso di disegno dedicato a Paolo Angelani, a 50 anni dalla sua scomparsa. La premiazione è in programma a partire dalle ore 16.

Il dibattito “A 20 anni dall’intervento in Afghanistan: quale ruolo per i progressisti” si svolgerà alle ore 18, saranno presenti il segretario Gd di Monterotondo Davide Cesarini e il professore di Sociologia dell’Università Roma Tre Francesco Antonelli. Alle 19.30 l’aperitivo di chiusura della Festa verrà offerto dal Partito Democratico di Monterotondo.