Valle dell’Aniene, campane in concerto per i morti di covid

Dodici minuti di tocchi di campana che da Civitella di Licenza inonderanno la Valle dell’Aniene in onore dei caduti per il Covid.-19. Un singolare e intenso concerto che sarà eseguito domani, domenica 19 settembre, dal compositore e campanaro cileno Sebastián Jatz. L’appuntamento è per le 10,30, dopo la messa, in piazza della Veduta.

“In segno di gratitudine agli abitanti di Civitella e Licenza – spiegano gli organizzatori – l’artista offre a tutta la comunità un solenne suono delle campane a lutto, tradizione Cilena, in omaggio ai caduti, vicini e lontani, vittime della pandemia”

Questo omaggio è possibile grazie al supporto del Comune di Licenza e del parroco don Rafael Sánchez della chiesa dei Santi Filippo e Giacomo di Civitella di Licenza. L’attività è promossa e sviluppata dal Associazione Monte Pellecchia Onlus, dal Collettivo Aquila Reale e “Campaneros de Santiago”. Un messaggio di forza e speranza da uno dei borghi della valle Aniene duramente colpito dal virus. Ad aprile anche la perdita dell’amatissimo sindaco Luciano Romanzi.