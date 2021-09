L’ordigno bellico risalente all’ultimo conflitto mondiale rinvenuto nei giorni scorsi in via Galvani, a Monterotondo Scalo, verrà disinnescato nella giornata di domenica, l’area sarà bonificata da personale militare specializzato con l’adozione di tutte le misure di cautela e sicurezza previste dai protocolli. Il sindaco Riccardo Varone e il prefetto di Roma disporranno le ordinanze con le istruzioni per l’evacuazione di circa 3000 persone.

Dopo la riunione operativa di questa mattina, convocata dalla Prefettura di Roma alla quale hanno partecipato tutte le realtà coinvolte nel complesso intervento di evacuazione e di disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto in via Galvani, nel pomeriggio di oggi verranno emesse ordinanze da parte del sindaco e del prefetto che disporranno, tra l’altro l’evacuazione dei residenti e la chiusura di ogni attività economica e commerciale situata in un raggio di 826 metri dal luogo di ritrovamento dell’ordigno dalla mattina di domenica 19 settembre 2021 fino a cessato allarme.

Inoltre, verranno fornite tutte le informazioni relative alla localizzazione, ai servizi previsti e a quelli di trasporto pubblico per il raggiungimento del Centro di accoglienza che sarà allestito dalla Protezione civile al di fuori della zona rossa; ai recapiti telefonici per avere informazioni ed assistenza, in particolare rivolta a persone fragili, con difficoltà di deambulazione o con particolari esigenze sanitarie ed assistenziali; alle modalità di evacuazione dalle abitazioni, comprese quella degli animali domestici.

Le inizio delle operazioni di evacuazione è previsto per le 7.30 di domenica 19 settembre, dalle 10.00 sarà chiuso il traffico veicolare e il transito pedonale e animale nei tratti di strada interessati; alla stessa ora verranno chiusi anche il traffico fluviale e ferroviario e della stazione di Monterotondo. Il via libera al rientro nelle abitazioni verrà dato presumibilmente attorno alle 12.40.

Questa sera alle ore 19.30 il sindaco Varone interverrà in diretta Facebook per illustrare il complesso piano di intervento e rispondere alle eventuali domande.