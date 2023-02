Montecelio, al Teatro Chisciotte riflettori su Carmelo Bene

Storie di grandi artisti al Teatro Chisciotte di Montecelio. Sabato prossimo, alle ore 18, il genio di Carmelo Bene sarà raccontato attraverso la presentazione del libro “Cominciò che era finita”, scritto da Luisa Viglietti, la compagna degli ultimi anni

«Parleremo di Carmelo Bene insieme all’autrice e al mio fianco – spiega Mario Eleno, direttore artistico del Chisciotte, attore e scrittore-, non a moderare ma a infiammare la serata, ci saranno l’attrice e traduttrice Manuela Mosè, l’attore e regista teatrale Daniele Fedeli e l’artista Livio Cassiani Ingoni, autore del ritratto che sarà esposto. Racconteremo, in dialogo con la scrittrice, i suoi ultimi, unici e irripetibili anni terrestri». Sarà una presentazione a base di letture, immagini e visioni per tratteggiare uno dei più grandi intellettuali del teatro italiano del ‘900 che fu attore, drammaturgo, regista, filosofo, scrittore e poeta. «”Cominciò che era finita” – ha detto Luisa Viglietti – è un libro che racconta gli ultimi nove anni che ho vissuto, fra opere e lavoro, vita, sorte e miracoli, con Carmelo Bene». L’entrata è libera, il Teatro Chisciotte si trova in via Trasciani 2.