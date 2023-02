Fonte Nuova, Primarie Pd. Federico Del Baglivo: “Voterò Schlein”

Domenica gli iscritti e i simpatizzanti dem verranno chiamati a indicare il nuovo segretario nazionale del Partito Democratico, la scelta sarà tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini, i due candidati più votati nella prima fase congressuale aperta solo agli iscritti. A Fonte Nuova l’ex capogruppo Pd in Consiglio e attuale membro della direzione provinciale e della direzione regionale Federico Del Baglivo ha le idee chiare.

“Sostengo e voterò Elly Schlein perché non mi basta più parlare di come sopravvivere – ha dichiarato il dirigente dem –. Voglio un partito che lotti contro il precariato, tuteli i più fragili e proponga un modello di società diverso. Su questo si è basato il nostro congresso, di questo dovrà parlare la politica nei prossimi anni. Questo partito ha moltissimi difetti e anche negli ultimi mesi ha sbagliato molte scelte. Ma è tuttora l’unico da cui tutti si aspettano qualcosa. E l’unico che consente di scegliere quale classe dirigente promuovere, con quali proposte. Questa domenica si vota per scegliere il segretario nazionale del Partito Democratico. Usiamo questa possibilità, portiamo avanti le battaglie che vogliamo combattere”.

A Fonte Nuova tra gli iscritti ha prevalso la proposta presentata proprio da Elly Schlein, che ha raccolto in città il 57% dei consensi dei militanti.

Per le primarie aperte a tutti sono stati predisposti due seggi. Sarà possibile votare sia a Tor Lupara, presso la sezione del Pd di via Ada Negri, che al centro anziani di Santa Lucia di via Palombarese 226. I seggi saranno aperti dalle 8 alle 20.