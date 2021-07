Mentana, la Ciammella a cancellu ottiene la Denominazione Comunale

Anci Lazio – Origine Comune 2021 ha riconosciuto il titolo De.Co. alla Ciammella a cancellu di Mentana. La ciambella a forma di rosetta ha ottenuto questo importante riconoscimento che certifica la provenienza di un prodotto agroalimentare da un determinato territorio. Questa mattina sono state consegnate le pergamene ai forni alla presenza del sindaco Marco Benedetti.

“Un prodotto della storia Mentanese e della nostra cultura, che va protetto e sponsorizzato – ha dichiarato il primo cittadino –. Un ringraziamento ai tre forni che hanno partecipato per far ottenere alla ‘ciammella’ questo importante riconoscimento: Forno Latino, Sapori del borgo, forno De Blasis. Un ringraziamento particolare anche ad Alvaro Luciano, presidente del Rione cinque pini, che da decenni porta alto il nome della ‘Ciammella a cancellu’. Un ringraziamento doveroso all’assessore alla Cultura, Barbara Bravi, e ai suoi uffici, che hanno lavorato per l’ottenimento del titolo”.