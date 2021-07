A Villalba nasce il parco dei graffiti a maglia

A Villalba nasce il parco di graffiti a maglia, il primo yarn bombing di Guidonia Montecelio grazie all’associazione Siamo Villalba. Si tratta di una tendenza nata in Texas e che si è diffusa in tutto il mondo di abbellire gli spazi pubblici con installazioni in lana e cotone, lavori a maglia, a uncinetto che vanno a ricoprire pali della luce, piedi delle panchine, tronchi degli alberi. “Cambiamo città? No cambiamo la città” dicono dall’associazione che si sta facendo promotrice di iniziative di valorizzazione del quartiere. Il parco di graffiti a maglia si trova di fronte al percorso psicomotorio che Siamo Villalba, grazie anche a Arte e Città a Colori, “alla bravissima Giovanna Alfeo”, ha realizzato lungo la strada che porta al plesso di via Palermo. E nel parco di graffiti a maglia è stata posizionata anche la panchina viola della gentilezza. “Un posto vissuto è un posto più sicuro, noi di Siamo Villalba crediamo alla bellezza, al rispetto, alla sostenibilità e per questo i piccoli risultati che stiamo ottenendo ci danno fiducia e voglia di proseguire”.