Mentana, il Carnevale è in biblioteca e al parco

Sono iniziati ieri i festeggiamenti per il Carnevale a Mentana presso la Biblioteca Carlo Magno, con un evento dedicato ai bimbi tra i 2 e i 6 anni. Da domani la festa si sposta nelle piazze. L’appuntamento è per sabato 18 febbraio alle 15.00 in piazza Matteotti a Castelchiodato con Ri-Carnevale, evento a cura della Protezione Civile di Castelchiodato. Domenica 19 febbraio il ritrovo dei gruppi mascherati è fissato per le 15.00 a Mentana in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, nella stessa giornata al Parco Vinta Fiorenza sempre nel pomeriggio sono in programma spettacoli di giocoleria e di arte circense. Per il martedì grasso la festa tornerà in Biblioteca dove il 21 febbraio alle 17.00 andrà in scena lo spettacolo teatrale e di arti circensi “Il sogno di un giocoliere”. La partecipazione agli eventi è libera e gratuita. L’intera manifestazione è organizzata dal Comune di Mentana, dal Polo Culturale di Mentana e dalla Biblioteca Comunale. Nella giornata di domenica 19 febbraio tra le 14.30 fino a alla fine della manifestazione, e comunque non oltre le 18.00, la circolazione verrà sospesa temporaneamente in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Giolitti (tratto compreso tra l’ intersezione con piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa e l’intersezione con via Einaudi); via Einaudi; via Spontini (tratto compreso tra l’intersezione con via Einaudi e l’intersezione con via Reno); via Reno; via Adda; via Giolitti (tratto compreso tra l’intersezione con via Spontini Parco Vinta Fiorenza).