Carnevale a Monterotondo, musica e maschere in centro e allo Scalo

Doppio appuntamento per il Carnevale eretino del 2023, a partire da domani inizia la festa e si comincia dallo Scalo. Sabato 18 febbraio alle 14.30 è in programma la sfilata dei gruppi mascherati con partenza da via Aldo Moro, l’intrattenimento è a cura della Banda dell’Associazione Musicale Eretina e del gruppo percussioni Batuque. Il gran finale si terrà presso il Parco della Torre Civica con musica, esibizioni e dolci di carnevale. Allo stesso modo la festa sarà replicata domenica 19 febbraio, sempre alle 14.30, con partenza da piazza della Libertà, col gran finale in piazza Mentana. La manifestazione è organizzata dal Comune di Monterotondo in collaborazione con Folias, Icm e Pro Loco. La partecipazione agli eventi è libera e gratuita.