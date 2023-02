Fonte Nuova, tornano i carri di Carnevale

Dopo due anni di assenza a causa delle restrizioni anti Covid, torna domenica a Tor Lupara la sfilata dei carri di Carnevale organizzata dalla Pro Loco di Fonte Nuova e patrocinato dall’assessorato alla Cultura. A Santa Lucia nel pomeriggio di sabato è in programma il Carnevale dei bambini.



Gli eventi



L’appuntamento è per domenica 19 febbraio a partire dalle 14.30, i carri e i gruppi allegorici sfileranno su via Nomentana. La strada provinciale resterà chiusa dalle 14.00 alle 20.00 tra la rotatoria della Nomentana bis e l’intersezione con via Brennero.

Per i più piccoli è in programma un pomeriggio di giochi sabato 18 febbraio a Santa Lucia. Dalle 16.00 in piazza delle Rose ci saranno animazione, truccabimbi e frappe e castagnole per tutti.



Il concorso



L’Associazione Culturale Imago Arts & Digital in collaborazione con Corsi di Fotografia, con il patrocinio del Comune di Fonte Nuova e della Proloco Fonte Nuova propongono, inoltre, un concorso fotografico per il Carnevale a Fonte Nuova edizione 2023.

Il contest è aperto a tutti, i partecipanti potranno inviare le loro fotografie scattate durante i festeggiamenti del 19 febbraio 2023 all’indirizzo e-mail info@corsidifotografia.net. Tutte le fotografie ricevute saranno pubblicate sulla pagina Facebook dell’associazione e/o di Corsi di Fotografia e quella che riceverà il maggior numero di like si aggiudicherà il primo premio del concorso. È disponibile online il regolamento completo.