Mentana, il Carnevale è al parco e in biblioteca

Dopo un anno di stop imposto dalla pandemia, ritorna a Mentana il Carnevale. I festeggiamenti saranno concentrati in due iniziative dedicate ai bambini, in particolare nelle giornate di giovedì e domenica. Il primo appuntamento in programma è rivolto ai bimbi tra i 6 e i 10 anni e si svolgerà presso la Biblioteca Comunale Carlo Magno il 24 febbraio: il Comune in collaborazione con la coop Ricreazione ha organizzato una giornata di letture animate e laboratori di pittura suddivisa in tre turni (ore 15.00, 16.00 e 17.00) per consentire un’ampia partecipazione. La prenotazione è obbligatoria e deve essere inoltrata entro il 23 febbraio all’indirizzo e-mail cultura@cittadimentana.it, la partecipazione è gratuita.

Per la giornata di domenica 27 febbraio dalle 14.00 alle 17.00, Il Centro Diurno Distrettuale Me.E.T. ha organizzato la Festa in Maschera di Carnevale. Sarà un pomeriggio all’insegna del divertimento con animazione, musica, creatività ed attività educative a misura di bambino. La festa si terrà presso il Parco Tonino Marcheggiani, in via Luigi Einaudi 4. L’ingresso è gratuito, ma per partecipare ai laboratori riservati ai bambini dai 6 anni in su è necessaria la prenotazione al numero 3450308668.

Entrambe le iniziative si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti Covid.