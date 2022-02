Torna il Carnevale a Fonte Nuova, dopo l’anno di stop a causa della pandemia, la Pro Loco ha organizzato una serie di iniziative per riportare a Tor Lupara una delle feste più attese.

Quest’anno non ci saranno i carri e la sfilata per via delle restrizioni anti Covid, tuttavia il Carnevale si terrà in piazza Padre Pio e sarà dedicato interamente ai bambini.

“Sarà una festa in forma ridotta – spiega il presidente della Pro Loco Giampiero Vallati –, non ci saranno i carri e non ci sarà la Nomentana pedonabile. Facciamo questo evento soprattutto per i bambini, per dare un segnale di ripartenza. Eventi di questo genere, organizzati con la giusta attenzione, possono rappresentare un input per tornare gradualmente alla normalità”.

Saranno due le giornate dedicate ai festeggiamenti. Si inizia domenica 27 febbraio dalle 10.00 alle 18.00, a Tor Lupara in piazza Padre Pio ci saranno giocolieri, trampolieri, giochi di magia truccabimbi. In programma anche lo spettacolo dei carristi dello storico gruppo Allegria e l’esibizione delle cheerleader del gruppo Charlie’s Dancers. Il 1° marzo, Martedì Grasso, si torna nuovamente in piazza Padre Pio dalle 16.00 alle 19.00, in questo caso la Pro Loco offrirà frappe e castagnole a tutti i bambini e ci sarà l’animazione.

Entrambe le iniziative si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti Covid.