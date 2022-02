L’amministrazione comunale di Fonte Nuova aveva deciso nei mesi scorsi di far stimare e mettere in vendita le due farmacie comunali di via Vittorio Alfieri e via di Santa Lucia per reperire una parte dei fondi da destinare alla costruzione della nuova caserma dei Carabinieri, una scelta duramente contrastata dall’opposizione e dal Partito Democratico cittadino che oggi tende una mano al sindaco (forse in vista di un possibile accordo elettorale). Il consigliere comunale Federico Del Baglivo ha formulato questa mattina una controproposta per salvare almeno una delle due farmacie e l’ha comunicata dai propri canali social.

“La pandemia ci ha insegnato quanto sia importante il patrimonio pubblico dei presidi sanitari locali, soprattutto in una città come la nostra, non servita da altri centri – dichiara il capogruppo dem –. Siamo consapevoli delle problematiche degli ultimi anni sul funzionamento e la resa di questo servizio, ma crediamo che se ne possa uscire solamente con un investimento coraggioso, che consenta il funzionamento a pieno regime di almeno una delle farmacie visti i dipendenti a disposizione, non sacrificandole entrambe (come già detto in consiglio) sull’altare della nascente caserma”.

Il Pd tira in ballo proprio il primo cittadino e rivolge direttamente a lui un appello.

“Pertanto chiediamo al sindaco Piero Presutti di svincolarne dal progetto la vendita, e di puntare a riorganizzare e far funzionare al meglio almeno una delle farmacie comunali; in questo modo sarà possibile avere più risorse a disposizione e mettere davvero i dipendenti in condizione di offrire un servizio indispensabile alla cittadinanza”.