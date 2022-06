Mentana, da venerdì al via la Festa della Musica

È tutto pronto per l’VIII edizione della Festa della Musica a Mentana. Saranno tre giorni di eventi musicali, concerti, feste e grandi sorprese quelli in programma dal 24 al 26 giugno in piazza della Repubblica.

Si parte venerdì 24 giugno alle 18.00 con la finale del Free Music Contest, concorso dedicato a band e musicisti di ogni genere. Nella stessa giornata dalle 21.00 è in programma l’Holi Colors Fest, in console ci sarà Dj Matrix.

L’evento clou della manifestazione è previsto per sabato 25 giugno, quando alle 21.00 si esibiranno sul palco di piazza della Repubblica i Gemelli Diversi. Aprirà il concerto del gruppo rap il vincitore del Free Music Contest.

La terza e ultima giornata della Festa Della Musica sarà dedicata al Raduno Bandistico. Oltre alla Banda di Mentana, saranno presenti dalle 17.00 in piazza della Repubblica la Banda di Monterotondo, la Banda di Castel Chiodato e la Banda di Veiano. Il concerto della Banda della Guardia Di Finanza chiuderà la manifestazione.