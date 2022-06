Guidonia, Filippo Silvi: “Pd rinnega propri valori”

Filippo Silvi non ha mezzi termini e boccia in toto l’endorsement del Partito Democratico per Mauro Lombardo. I dem avevano comunicato ieri il proprio sostegno al candidato del Nuovo Polo Civico per il ballottaggio di domenica 26 giugno a Guidonia.

“La nostra candidatura nella lista di Alberto Cuccuru è nata come tentativo di riportare in consiglio comunale la voce della sinistra che manca da troppo tempo dalle istituzioni cittadine, una voce popolare e non populista che ha sempre cercato di portare servizi essenziali ai cittadini. Ringraziamo della fiducia che nuovamente in molti ci hanno accordato, nella certezza di non tradire i nostri ideali e il nostro elettorato, dissentiamo fortemente dalle scelte operate in questi giorni in vista del prossimo ballottaggio da parte del Partito Democratico che così facendo, rinnega i propri valori e dissolve qualsiasi tentativo anche futuro di creare una coalizione di centrosinistra vincente”, spiega il candidato più votato della Lista Cuccuru.

“Scegliendo invece di far parte di una grande ammucchiata tenuta insieme da interessi anche contrastanti, calpestando senza alcun ritegno la volontà dei propri elettori e militanti che ancora una volta si vedono costretti a subire decisioni calate dall’alto che vanno contro la storia e i valori fondanti della sinistra. Non merita commento chi si è presentato come scardinatore di questo sistema per poi rivelarsi rapidamente parte di esso con accordi di piccolo cabotaggio. Pur riconoscendo il valore dell’arte del compromesso, esso deve essere alto, riconoscibile e comprensibile da tutti quando così non è si tratta di inciucio”, continua la nota.

“Già in molte occasioni l’elettorato di sinistra è stato costretto a scegliere il meno peggio. Questa volta non c’è in campo un meno peggio da scegliere. Tra due schieramenti di destra la scelta più nobile è non scegliere e fin da subito ripartire nell’organizzazione di un fronte autenticamente popolare, eco-socialista e alternativo alle forze politiche e civiche in campo nella nostra città, capace di riportare all’impegno politico le moltitudini che se ne sono allontanate sempre più deluse da politiche e politicanti lontani dall’interesse collettivo”.