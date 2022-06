Tivoli, torna il Consiglio: si parla di conti e società partecipate

Fine giugno dedicato ai conti in quel di Palazzo San Bernardino, dove dopo il cambio di giunta, con l’addio dell’assessore Eleonora Cordoni, sostituita da Gianni Innocenti, e l’arrivo di Marco del Bufalo, si torna a parlare anche di conti come agenda vuole. Il 27 e 28 giugno a partire dalle ore 9.30 il parlamentino del civico Giuseppe Proietti si troverà sotto mano l’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024. Un tema caldo quello dei soldi in cassa, vista anche la polemica nata intorno al Fondo Immobiliare, che verosimilmente terrà banco soprattutto tra i consiglieri di opposizione. Consiglieri che intanto continuano a raccogliere le firme per spingere l’amministrazione ad abbandonare il piano di implementazione delle strisce blu sul territorio, oggetto anche di una mozione inserita all’ordine del giorno. La palla passerà poi agli indirizzi per la partecipazione alla gestione da parte del Comune di Tivoli Forma srl, ASA Tivoli Spa e Terme Acque Albule spa.