Mentana, al via il rifacimento delle strade

Partono a Mentana i lavori di rifacimento della strada di via Moscatelli, nel tratto compreso tra largo Lolli e via Capivari. Da oggi, fino alla fine dei lavori, la carreggiata sarà ristretta per permettere i lavori di rifacimento totale della strada, compresa la realizzazione del sottofondo stradale, i marciapiedi, la realizzazione della condotta per la regimentazione delle acque chiare e la nuova disposizione dei pali della pubblica illuminazione. L’attività di riordino e sistemazione della viabilità urbana da parte dell’amministrazione proseguirà nei prossimi mesi con la realizzazione di altre opere tese a migliorare ulteriormente la viabilità nel territorio, come la rotonda tra via Caduti di Nassiriya, via Cannetacci e via Monginevro, la realizzazione dei marciapiedi di via Reatina e il rifacimento del manto stradale di via Spontini.