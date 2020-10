Tivoli, 14 nuovi contagiati covid in 24 ore

Ci sono 14 nuovi positivi al Sars-cov-2 nel territorio tiburtino, tra i quali c’è anche un operatore sanitario. A comunicarlo è la direzione sanitaria della Asl Roma 5. Gli attualmente positivi nel Comune di Tivoli salgono a 350. A questo dato vanno aggiunti i sette deceduti e (sulla base delle informazioni aggiornate sinora dalla Asl) 69 guariti, per un totale di 426 contagiati dall’inizio dell’emergenza sanitaria a oggi. Si precisa che il Comune di Tivoli è in attesa di ricevere dalla Asl l’aggiornamento del numero dei guariti, necessario per monitorare in modo quanto più possibile corretto l’andamento dell’epidemia nel territorio tiburtino. Anche perché sono diverse, sulla base di notizie informali, le persone non più positive al tampone, ma delle quali il Comune non può avere contezza né certezza senza una comunicazione formale e verificata da parte della Asl.