Petrocchi: “Approvata mozione della Lega per rifacimento Palombarese”

Il Consiglio metropolitano vota la mozione della Lega per il rifacimento della via Palombarese tra Castelchiodato e Palombara. Con l’approvazione del documento firmato dal consigliere Antonio Proietti, Città Metropolitana si impegna alla realizzazione del nuovo manto stradale nel tratto in questione.

“Dopo la raccolta firme e le nostre sollecitazioni – dichiara Francesco Petrocchi, capogruppo del carroccio a Mentana –, grazie al consigliere Proietti è stata approvata dal Consiglio della Città Metropolitana la mozione che impegna ad interventi sulla via Palombarese tra Castelchiodato e Palombara, ridotta ad uno stato da terzo mondo. Vigileremo affinché abbia seguito ed i lavori vengano eseguiti”.