Maugliani commissaria il Pd di Guidonia: “Archivieremo le divisioni”

Commissariamento del partito e costruzione di un nuovo percorso unitario per i democratici di Guidonia Montecelio. Sono le intenzioni del segretario provinciale del Pd, Rocco Maugliani, all’indomani delle dimissioni di Marcello Manni.

“Desidero ringraziare Marcello Manni per la passione con la quale ha sempre lavorato nell’interesse del Partito Democratico di Guidonia. Sono convinto che lo spirito con il quale ha dato le dimissioni sia ben sintetizzato nella lettera che ha indirizzato a me e al segretario regionale, al quale proporrò di dare corso al commissariamento del circolo in modo da produrre quel fatto nuovo auspicato da Marcello, archiviando una stagione di divisioni e costruendo i presupposti per una nuova stagione di concordia che ci aiuti a mettere in campo quella proposta alternativa nel governo della città di cui i cittadini di Guidonia Montecelio, dopo il fallimento delle amministrazioni Rubeis e Barbet, hanno evidentemente bisogno”.



Sarà quindi Maugliani a traghettare il Pd in questa fase di ricostruzione, con la clessidra che scorre veloce verso le elezioni amministrative del prossimo anno. C’è da rimettere in piedi il partito e agevolare una svolta realmente unitaria tra le componenti e gli stessi consiglieri comunali, e costruire alleanze: insomma, una partita complicata.