Marta Leonori nuovo capogruppo Pd alla Pisana

Dopo l’elezione di Marco Vincenzi a presidente del consiglio regionale del Lazio, è Marta Leonori la nuova capogruppo del Pd in consiglio regionale. “Buon lavoro a Marta Leonori, eletta Capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale del Lazio. Un ruolo importante – il commento di Nicola Zingaretti – che sono sicuro ricoprirà nel miglior modo possibile grazie alle sue capacità e ad una infinita voglia di fare che ha sempre dimostrato in questi anni. Marta è una persona brillante, una combattente che ha sempre creduto e portato avanti le sue battaglie, lavorando al servizio e per il bene della comunità”.