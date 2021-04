Guidonia, la zona Fungo è nel totale degrado: “Il sindaco intervenga”

Degrado, sporcizia, rifiuti e un luogo ormai insicuro da ogni punto di vista tanto da gettare nell’allarme i residenti: si tratta della zona del Fungo a Collelargo, nel centro di Guidonia Montecelio. L’area intorno alla cisterna è nel completo abbandono: lo denuncia Mario Lomuscio, primo firmatario di una mozione sostenuta da tutto il gruppo Pd, Paola De Dominicis, Emanuele Di Silvio e Simone Guglielmo. Il comitato di quartiere si è fatto promotore di segnalare la criticità diventata sempre più pesante: l’area è meta di chi abbandona i rifiuti. Un degrado al quale si unisce la preoccupazione perché in quel caos i ragazzi vanno comunque a trascorrere il tempo in una situazione di totale precarietà. La richiesta al sindaco Michel Barbet è di mettere in sicurezza la zona con urgenza garantendo la fruibilità degli spazi verdi oggi compromessi.