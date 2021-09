Marco Simone, centro vaccinale mobile agli Open d’Italia di Golf

Prosegue la campagna vaccinale della Regione Lazio, la Asl Roma 5 è presente con il proprio Centro Vaccinale Mobile al 78° Open d’Italia di Golf. La manifestazione sportiva ha preso il via nella giornata di oggi presso il magnifico campo del Marco Simone Country Club a Guidonia, che ospiterà la Ryder Cup nel 2023. Le postazioni della Asl saranno a disposizione di tutti gli operatori e degli spettatori coinvolti nell’evento, verranno somministrati vaccini Johnson (monodose) e Moderna. Per accedere alla struttura è necessario accreditarsi sul sito degli Open d’Italia ed essere in possesso del green pass, per chi ne fosse sprovvisto sarà possibile fare il test rapido all’entrata del Golf Club.