Lazio, vaccinazioni senza prenotazione presso tutti gli hub

Il vaccino verrà somministrato a tutti coloro che si recheranno presso gli hub regionali, anche senza prenotazione. È quanto ha stabilito la Regione Lazio a partire dal 1° settembre.

Dalle ultime rilevazioni si conferma un parametro RT a 0.83, in calo rispetto al precedente dato, e un’incidenza di 58 casi ogni 100mila abitanti, anche essa in calo.

Prosegue la campagna di vaccinazione, nel Lazio raggiunta la quota di 4 milioni di cittadini che hanno completato il percorso di vaccinazione, pari ad oltre il 77% della popolazione con età superiore a 12 anni.

“Il 3 settembre a piazza Vittorio presentiamo l’iniziativa ‘Vaccinati e Scendiamo in Campo’ in collaborazione con il Coni Lazio, la Federazione medici sportivi e la Polizia di Stato – servizio sanitario – ha annunciato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato –. L’obiettivo è quello di sensibilizzare il mondo dello sport alla vaccinazione”.