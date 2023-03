Lombardo: “Il rapporto tra Guidonia Montecelio e l’Aeronautica Militare è inscindibile”

“Il rapporto tra Guidonia Montecelio e l’Aeronautica Militare è inscindibile. Va ben oltre il normale legame che si instaura tra un Comune e la base militare che ospita. La nostra Città è nata dopo e per il suo aeroporto e si è sviluppata intorno ed assieme ad esso”. A dirlo il sindaco Mauro Lombardo nelle celebrazioni per i 100 anni dell’Aeronautica. “A dirla tutta, il nostro aeroporto, che porta il nome di Alfredo Barbieri, pilota romano Medaglia d’argento al valor militare caduto in battaglia nella prima guerra mondiale, era già lì quando nacque l’Aeronautica Militare. Solo 85 anni fa, contestualmente all’inaugurazione del più avanzato e importante centro di ricerca aeronautica del mondo, la DSSE, venne costituito il Comune di Guidonia Montecelio. Anche il nostro toponimo custodisce e testimonia il legame con l’Aeronautica. Alessandro Guidoni, a cui la città è dedicata, era un generale dell’Arma Azzurra che ha trovato la morte nel corso di una ardita sperimentazione di un tipo di paracadute che allora era avveniristico ma oggi è sulle spalle di ogni paracadutista sportivo. Ci sentiamo partecipi del centenario che l’Aeronautica militare celebra quest’anno che ci chiama già alla mente il centenario della nostra città che arriverà tra tre lustri”.