Festival del Cuore Verde a Guidonia: “Insieme per l’ambiente”

L’associazione “I Colori del Mondo” di Collefiorito ha annunciato di organizzare un evento ecologico a Guidonia Montecelio, il Festival del Cuore Verde, che si terrà il prossimo 14 maggio 2023 in Piazza C.A. Dalla Chiesa per tutta la giornata. L’iniziativa ha come obiettivo principale la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi ambientali, con particolare attenzione alle conseguenze del cambiamento climatico.

“Un cuore verde”, il tema del Festival, rappresenta un invito a riflettere sull’importanza di adottare nuovi stili di vita e di sostenere un’economia solidale a partire dal singolo individuo fino alle istituzioni, come hanno spiegato dall’associazione I Colori del Mondo. L’evento prevede momenti di musica dal vivo e un palco al centro della piazza che ospiterà esperti per discutere e sensibilizzare il pubblico sui temi dell’ambiente.

All’evento parteciperanno diverse organizzazioni ambientaliste come Legambiente, i Friday for Future, Retake, e l’associazione Naturalistica Valle dell’Aniene. Inoltre, sul palco si esibiranno cantanti locali, tra cui Frank Polucci, per sostenere l’iniziativa.

Durante il Festival, verrà lanciata l’iniziativa “Mi illumino di meno”, ispirata alla giornata nazionale del “Risparmio energetico e degli Stili di Vita Sostenibili”, per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. L’Associazione “I Colori del Mondo” auspica che l’iniziativa diventi un motto per vivere in modo solidale con l’ambiente.

Il “Festival del Cuore Verde” servirà anche a promuovere il progetto “Un’Oasi di Salute all’Aperto”, che prevede la creazione di un’area di fitness all’aperto nel parco “Degli Artisti” di Collefiorito. L’area sarà creata in uno spazio attualmente abbandonato e sarà caratterizzata dalla piantumazione di arbusti resistenti alla siccità, come piante di alloro, rosmarino, lavanda e ginestre. Il progetto mira a creare un’armonia tra la salute e l’ambiente.

L’associazione “I Colori del Mondo” promuove una raccolta fondi per sostenere il progetto “Un’Oasi di Salute all’Aperto” e per la riqualificazione del piazzale degli Anemoni, nella parte “vecchia” di Collefiorito, che prevede la piantumazione di piante di rosmarino nella piccola rotatoria, al suo centro. L’associazione cerca sponsor per realizzare il progetto e il sostegno del Comune, come hanno sottolineato dall’associazione: “Siamo convinti che l’unione fa la forza e che solo lavorando insieme possiamo ottenere grandi risultati per la tutela dell’ambiente e del nostro futuro”.