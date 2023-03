Provincia, Chioccia: 65 milioni per la sistemazione di 200 strade

“Nonostante la difficile situazione e le criticità riscontrate su molte delle nostre viabilità, derivanti da variabili esterne al nostro Ente, che abbiamo trovato sulle nostre viabilità ci siamo messi fin da subito al lavoro per andare incontro a tutte le esigenze delle nostre comunità: in questo anno, infatti, si è lavorato per recuperare molti interventi previsti negli anni passati”. A dirlo Manuela Chioccia, Consigliera Delegata alla Viabilità di Città metropolitana di Roma. “Con l’approvazione del Bilancio e del Triennale abbiamo previsto 65 milioni di euro per la messa in sicurezza di più di 200 strade; inoltre, in vista del Giubileo del 2025, in collaborazione con Anas, già dalle prossime settimane provvederemo al riammodernamento delle grandi arterie di penetrazione su Roma di nostra competenza; si tratta di un intervento importante che interesserà circa 200 km di strade. Stiamo chiudendo la progettazione di 5 piste ciclabili, che si realizzeranno entro il 2023 in cinque Comuni della provincia di Roma; abbiamo mandato in gara la progettazione di due importanti corridoi della mobilità, Anagnina-Ciampino aeroporto e Ostia-Fiumicino, in vista della candidatura di Roma Capitale all’Expo 2030; in collaborazione con Astral metteremo in sicurezza alcune viabilità di nostra competenza in vista della Ryder Cup che si terrà nel Comune di Guidonia. Sono state realizzate alcune rotatorie per la messa in sicurezza delle nostre strade ed altre sono in fase di progettazione. Sono stati stanziati in questo triennale i fondi per il ripristino delle frane presenti sulle nostre viabilità; è in fase di collaudo il parcheggio di santa Maria della Pietà e sono ripresi i lavori del parcheggio del nodo di scambio di Roviano. Abbiamo ripreso e portato avanti la progettazione del raddoppio della Via Tiburtina con la realizzazione di due parchi archeologici e una pista ciclopedonale. Il nostro obiettivo è quello di venire incontro alle esigenze delle nostre comunità, dando risposte concrete ai bisogni dei cittadini, senza lasciare nessun territorio indietro. Il lavoro da fare è ancora molto, ma la strada che abbiamo intrapreso fino ad ora ci porta verso questa direzione. Ringrazio gli uffici, per il loro prezioso ed infaticabile lavoro, il Sindaco e i Consiglieri di maggioranza”.