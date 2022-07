Ieri si e’ tenuta la prima riunione del coordinamento comunale di Forza Italia del dopo elezioni, alla presenza dei membri del coordinamento comunale e dei candidati azzurri. Dopo un’ analisi del voto che come riferito dal coordinatore comunale Maurizio Massini evidenzia la buona tenuta di Forza Italia, lo stesso ha ribadito come il Partito Democratico abbia concorso in modo evidente all’ elezione del neo sindaco Mauro Lombardo.

Successivamente dopo l’ intervento di analisi e prospettive del vice coordinatore provinciale,Stefano Sassano, e’ intervenuto Alfonso Masini che ha dichiarato: “Ringrazio Forza Italia che mi ha indicato nel ruolo di candidato sindaco del Centrodestra e rinnovo il mio saluto e ringraziamento agli altri partiti che mi hanno sostenuto e alla lista civica Sviluppo e Tradizione.Aderisco al gruppo consiliare di Forza Italia ,di cui sono componente del coordinamento, per concorrere ad una azione incisiva e utile insieme agli altri consiglieri eletti di opposizione Bertucci, Messa e Cacciamani. Lo scenario che si prospetta nell’assise comunale mostra una maggioranza civica sostenuta di fatto, vedremo in quale modo, dal Partito Democratico, in tale prospettiva auspico con Fratelli d’ Italia, Lega e se disponibile anche con Zarro la realizzazione di un coordinamento dell’opposizione che possa delineare in modo puntuale ed efficace un’ azione politica di controllo e stimolo utile per i nostri concittadini, attesa la maggioranza a 19 consiglieri che si va delineando“. Ha infine concluso il coordinatore Massini: “Ci aspettano a breve altre tornate elettorali importanti come le elezioni per il consiglio regionale del Lazio e le elezioni politiche per Camera e Senato, sono convinto che Forza Italia sara’ presente in modo importante e qualificato. Ringrazio nuovamente Tutti gli elettori che ci hanno sostenuto. Noi ci saremo!”