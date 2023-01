L’assessore regionale alla Sanità uscente Alessio D’Amato, candidato del centrosinistra per la presidenza della Regione Lazio alle prossime elezioni, ha espresso il proprio cordoglio e la vicinanza alle famiglie delle vittime del tragico incidente avvenuto questa notte a Fonte Nuova.

“Serve un piano straordinario sulla sicurezza stradale – ha dichiarato D’Amato –. L’ho inserita come priorità assoluta del mio programma. Serve un impegno di tutti i soggetti interessati, con il pieno coinvolgimento delle associazioni dei familiari, per una nuova cultura della sicurezza, per aumentare i controlli e la prevenzione a partire dalle scuole. Vanno messe in atto tutte le migliori pratiche già sperimentate in diversi paesi d’Europa per ridurre drasticamente il numero degli incidenti e delle vittime”.