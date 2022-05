Guidonia, Vincenzi: “Entro l’estate la legge sulle cave”

Entro l’estate la legge regionale del settore cave e valorizzazione della risorsa travertino anche nella realizzazione del Nuovo Ospedale Tiburtino. Sono gli impegni presi dal presidente del consiglio regionale Marco Vincenzi durante l’incontro con il presidente del Centro per la Valorizzazione del Travertino Romano, Filippo Lippiello, gli imprenditori e il candidato sindaco progressista nelle elezioni di Guidonia Montecelio Alberto Cuccuru. L’approvazione della legge e il riordino di un settore produttivo così strategico è uno dei temi sui quali insiste la coalizione progressista come ha ricordato Cuccuru subito dopo l’incontro. “L’impegno sulla legge è un punto per noi importantissimo, lo abbiamo inserito anche nel nostro programma, ci siamo fatti portavoce di un riordino per un settore strategico”.

E Vincenzi ha chiarito le tempistiche durante il suo intervento. “Le attività estrattive delle cave di travertino – commenta il presidente del consiglio regionale – rappresentano uno dei settori più importanti del nostro territorio. Ieri ho preso parte all’incontro alla sede del Centro per la Valorizzazione del Travertino Romano con il presidente Filippo Lippiello, il candidato sindaco del centrosinistra a Guidonia, Alberto Cuccuru, il candidato consigliere del Partito Democratico Simone Gugliemo, la Delegata alla Viabilità, Infrastrutture e Mobilità dell’Area Metropolitana di Roma Capitale, Manuela Chioccia e il rappresentante di CGIL Roma Est, Claudio Coltella. In questi anni si è portato avanti un progetto di cambiamento e crescita dell’Asse Tiburtino. Un periodo in cui abbiamo rispettato i nostri impegni e continueremo a farlo in futuro con i progetti e le strutture che fanno bene alla comunità: una di queste è il Nuovo Ospedale Tiburtino. Ciò che rappresenta la nostra zona deve necessariamente entrare in sintonia: proprio per questo ho indicato al direttore generale della ASL Roma 5 di valorizzare la pietra locale anche nella realizzazione del progetto dell’ospedale. Stiamo inoltre lavorando sul testo di revisione della normativa regionale di settore che si fonda su quattro pilastri: sostenibilità ambientale; semplificazione delle procedure burocratiche; filiera completa estrazione-lavorazione; valorizzazione storico culturale dei prodotti realizzati con il travertino romano per la sua promozione nel mondo. Grazie a tutti i cittadini e le cittadine che hanno preso parte ad una occasione importante di confronto con le diverse realtà della nostra comunità”.