Santa Lucia, torna la Sagra delle Rose

Dopo due anni di stop torna a Santa Lucia la Sagra delle Rose per la sua 44^ edizione e lo fa in grande stile. A partire da domani e fino al 6 giugno la frazione di Fonte Nuova sarà animata da spettacoli, animazione per i più piccoli, giostre e stand gastronomici. Il primo appuntamento è fissato per domani sera alle 21.00 con la proiezione sul maxischermo della finale di Europa Conference League tra Roma e Feyenoord.

Nel corso di queste due settimane di festeggiamenti saliranno sul palco di piazza delle Rose i cabarettisti Uccio De Santis (28 maggio) e Giovanni Cacioppo (1° giugno). Ci sarà spazio anche per la musica dal vivo con la cover band Queen on Fire (27 maggio) e i RinoMinati tribute band di Rino Gaetano guidata da Marco Morandi (5 giugno). Nelle serate del 2 e 4 giugno andrà in scena il concorso Danzando tra le Rose dedicato alla danza classica, moderna e contemporanea.

Venerdì 3 giugno, invece, sarà la volta di Fonte Nuova’s Got Talent, i migliori talenti del territorio e non solo si esibiranno sul palco di piazza delle Rose per essere valutati da una giuria d’eccezione composta da Garrison Rochelle, coreografo e insegnante; Paola Leste, attrice e ballerina; Renato Piva, attore e regista teatrale; Daniel Colangeli, cantante professionista ed ex frontman di un noto gruppo italiano; Max Damiani, comico e cabarettista. I cinque giurati avranno l’onere di scegliere il miglior talento che si esibirà sul palco della Sagra delle Rose e decretare il vincitore di Fonte Nuova’s Got Talent che si aggiudicherà il premio in palio di 1000 euro.

Inoltre sono in programma iniziative pomeridiane dedicate ai bambini con animazione e giochi. Nella serata di domenica tra le 18.00 e le 20.00 si svolgeranno in piazza delle Rose i giochi popolari come il tiro alla fune, gara di arrosticini, e il tiro ai barattoli.

La festa, come di consueto, sarà chiusa dallo spettacolo pirotecnico nella serata di lunedì 6 giugno.