Guidonia, sorpreso a bruciare rifiuti pericolosi: 50enne in arresto

Arresto in flagranza di reato per un 50enne, sorpreso a Guidonia mentre bruciava un cumulo di rifiuti pericolosi: anche pneumatici e amianto insieme a plastica e metalli. E’ successo in un terreno a ridosso di via Formello. A far scattare il blitz i carabinieri forestali del Nipaaf di Roma (il nucleo di polizia ambientale) insieme ai colleghi della stazione di Guidonia, su segnalazione degli uomini della protezione civile Nvg. L’uomo dovrà rispondere del reato di combustione illecita di rifiuti. L’arrest’ è stato convalidato e ora si trova ai domiciliari.