Mentana, alunno positivo all’Ic Città dei Bambini

Riscontrata la positività di un bambino che frequenta l’Ic Città dei Bambini di Mentana. Questa mattina, con una nota, il dirigente scolastico Maria Vittoria Pomili ha invitato i genitori degli alunni della classe 1°B a far restare a casa i propri figli.

“A seguito di comunicazione da parte della famiglia della positività al Tampone Naso-Faringeo molecolare (TNF) di un nostro alunno della classe 1°B – comunica l’istituto – scuola Primaria del plesso di Via Brunelleschi e in attesa di disposizioni da parte della Asl, si invitano le famiglie degli alunni della suddetta classe “in forma precauzionale” a fare rimanere a casa i propri figli”.

Informazioni più dettagliate verranno fornite dalla scuola nel corso della giornata.