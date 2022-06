È scontro sull’invio di 35 mila cartelle tributarie a Guidonia. A poche ore dal ballottaggio di domenica, il candidato di centrodestra Alfonso Masini attacca il suo avversario Mauro Lombardo e il Partito Democratico.

“Apprendo che negli ultimi giorni la Tre Esse Italia, concessionaria dei Tributi a Guidonia Montecelio, ha inviato 35 mila avvisi di accertamento tributario ad altrettante famiglie residenti nel territorio – dichiara Masini –. Le notifiche coincidono con la scadenza della proroga di contratto concessa alla società da parte dell’amministrazione uscente targata Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Mi lascia perplesso il fatto che gli avvisi siano stati recapitati proprio durante il ballottaggio. Il mio competitor ipotizza che, per ragioni di propaganda elettorale, l’amministrazione uscente abbia pianificato a tavolino le notifiche degli atti in una data successiva alle elezioni del 19 giugno. E per gli stessi motivi il competitor parla di ‘sfregio da parte della giunta uscente’. Se l’ipotesi fosse vera, non mi sorprenderebbe un tale comportamento da parte del Partito Democratico: la differenza è che io non ci ho fatto accordi sottobanco. Una volta eletto sindaco, riorganizzerò la macchina amministrativa a cominciare dall’Ufficio Tributi per ricostruire la nostra città”.