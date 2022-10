Guidonia, Natale al buio? Il Comune rinuncia alle luminarie

Natale senza luminarie nelle strade, sembra essere questo l’indirizzo dell’amministrazione di Guidonia Montecelio guidata da Mauro Lombardo. Una scelta che nascerebbe dalla mancanza di fondi sufficienti per dotare ogni quartiere degli addobbi luminosi, e della spesa comunque di per sé troppo alta anche per la zona di Guidonia centro. È da vedere con quali alternative. Si tratta del primo Natale con i civici di Lombardo e la Cultura diretta da Michela Pauselli. Quale è il piano per Natale?