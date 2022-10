Guidonia, Massini ora vuole riportare in Forza Italia i fuoriusciti

Un’aria azzurra si è aperta di nuovo su Guidonia Montecelio, ne sono convinti i vertici del partito locale che commentano il voto delle politiche. Il coordinatore comunale Maurizio Massini parte dai numeri: “Forza Italia aumenta di oltre mille voti il consenso ottenuto a giugno alle elezioni comunali e dà un contributo importante all’elezione dei candidati all’uninominale di Camera e Senato. Ringrazio i 2500 elettori che ci hanno onorato del loro consenso e i nostri militanti. Guidonia Montecelio si conferma caposaldo forzista nella provincia di Roma. Nei prossimi giorni verrà riunito un coordinamento comunale, allargato ai tanti che si sono avvicinati in queste ultime settimane, per l’analisi del voto e preparare il lavoro dei prossimi mesi. Siamo convinti che nelle prossime settimane con un’azione di apertura anche nei confronti di coloro che qualche tempo fa presero altre strade ci prepareremo per nuove sfide importanti come le prossime elezioni regionali”. Un risultato per Stefano Sassano, vicecoordinatore vicario provinciale del partito “premia la costanza, la coerenza e il lavoro profuso in questi anni dal coordinatore comunale, dai componenti del coordinamento comunale e dai nostri tanti giovani. Un lavoro senza soluzione di continuità che ci porterà verso le regionali. Forza Italia sarà parte integrante del nuovo Governo Nazionale e colgo l’occasione per i migliori auguri di lavoro al presidente senatore Silvio Berlusconi, all’onorevole Antonio Tajani, al capogruppo onorevole Paolo Barelli e a tutti gli eletti azzurri”.