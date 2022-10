Santa Lucia, al via Un Libro al Parco

Ha preso il via lunedì mattina a Fonte Nuova l’iniziativa “Un Libro al Parco”, fortemente voluta dall’assessore alla Cultura Maurizio Guccini.

“Non solo il Parco di Santa Lucia finalmente sarà aperto durante la settimana, ma sarà possibile, per chiunque ne avesse voglia, consultare una lista di libri a disposizione e leggerli mentre ci si rilassa. Il progetto è all’inizio, ma col tempo lo renderemo sempre più efficiente”, spiega Guccini. Grazie alla collaborazione con la Biblioteca Comunale di Fonte Nuova, i libri saranno messi a disposizione presso il parco pubblico di via Val D’Aosta.

“Vorremmo portare la cultura in ogni angolo della nostra comunità – aggiunge il consigliere comunale e dell’Area Metropolitana Micol Grasselli – ed il libro è sempre lo strumento cardine per poterlo fare. Presto ci saranno altre numerose iniziative”.

In attesa di un vero e proprio cambiamento di stagione, il Parco sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 19.00, il sabato e la domenica dalle 09.00 fino a tarda sera, con il servizio “Un Libro al Parco” attivo fino alle 14.00 del sabato.