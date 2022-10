“La Banda Ferraris e il Nord-est romano” è finalista del premio “FiuggiStoria 2022”

Giunto alla XIII edizione, il concorso letterario premia le ricerche storiche che abbiano ad oggetto il Sud del Lazio e le terre al confine con l’Abruzzo. “Si tratta di un gradito riconoscimento al valore della ricerca del nostro socio Marco Brocchieri e della nostra collana editoriale”.

La collana

“Oltre Il Ponte – Ricerche sul territorio di Montecelio” è frutto della volontà dell’associazione di raccogliere gli studi e i lavori realizzati da parte dei soci. “La Collana è interamente autofinanziata e per noi rappresenta un grandissimo passo, fatto soprattutto per amore della nostra Montecelio. Verranno qui accolte diverse pubblicazioni, a carattere monografico, che saranno acquistabili da parte di tutti coloro che intendono riceverne una copia per conoscere di più sul passato del territorio cornicolano”.

Il volume finalista

Si tratta di una ricerca sulla Resistenza nel Nord-est romano tra Guidonia Montecelio e i Monti Lucretili. Il lavoro ha visto la consultazione degli archivi storici delle Forze Armate italiane, del fondo Ricompart, dell’archivio istituzionale del Museo della Liberazione di via Tasso e dell’Archivio di Stato di Roma. Vengono citati fonti e documenti rimasti sin qui inediti. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 parte del personale impiegato presso l’aeroporto di Guidonia trovò riparo sui Monti Cornicolani. Nacque così la Banda “Ferraris” aderente al Fronte Militare Clandestino del colonnello Montezemolo. Questa, tuttavia, non fu l’unica formazione della zona ad opporsi ai nazifascisti: lo scopo di questo volume è rivolto alla scoperta delle attestazioni sui fatti e gli eventi di quei giorni riportate nelle fonti archivistiche, dando nuova importanza alla storia locale contemporanea.

(nella immagine in evidenza alcuni componenti dell’associazione durante una delle loro iniziative)