Guidonia, il Polo Civico: “Azzerare quota variabile Tari e la Tosap”

Il Comune di Guidonia Montecelio deve sostenere con azioni concrete le attività commerciali che stanno più soffrendo per i provvedimenti presi dal Governo per contrastare la diffusione dei contagi di covid. Lo pensa il polo civico che attraverso la portavoce Katia Mannozzi, propone al sindaco Michel Barbet di azzerare per loro la quota variabile della Tari e la Tosap.