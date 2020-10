Tivoli, Poesia per la vita si sposta online

Si sposta online l’iniziativa “Poesia per la vita”, inserita nella campagna nazionale “Il Maggio dei libri extra” del “Centro per il libro e la Lettura – Mibact”, ideata e curata dalla consigliera del sindaco per la Promozione della lettura Rosa Mininno e promossa dai Servizi culturali del Comune di Tivoli, inizialmente prevista alla Rocca Pia per oggi pomeriggio. La pandemia da Sars-Cov-2 che sta colpendo il Paese e il mondo e che tocca punte mai raggiunte durante la prima acuta fase dell’emergenza sanitaria a Tivoli, costringe anche questo evento a “trasferirsi” online. «Una manifestazione digitale per continuare a esserci, per non fermarci e non fermare la spinta positiva che sempre viene dalla poesia, tra le forme di comunicazione la più diretta e universale, in grado di aiutare gli individui a sentirsi meno soli e a identificarsi con i grandi momenti storici che coinvolgono l’umanità. Un aspetto tanto più importante oggi, nei giorni in cui combattiamo un virus sconosciuto che sta mettendo alla prova la tenuta del tessuto sociale ed economico della comunità», commenta Mininno, «un evento importante che conferma la qualifica di Tivoli ‘Città che legge’ assegnata dal Mibact anche per il biennio 2020-2021».

L’amore, la pace, la libertà e la vita sono i temi intorno a cui ruota questa edizione di “Poesie per la vita”. Le poesie – che si sarebbero dovute leggere questo pomeriggio nello scenario della Rocca Pia – sono disponibili sul canale youtube del Comune di Tivoli.

I PARTECIPANTI. L’artista Massimiliano Varrese con la recitazione del “Cantico delle creature ” di San Francesco D’Assisi e la ricercatrice dell’università di Bologna Annarita Zazzaroni con un suo intervento e con la lettura di alcune poesie di Giovanni Pascoli.

Hanno voluto partecipare all’evento anche alcuni sottoscrittori del “Patto per la lettura” di Tivoli.

LE ADESIONI. Le associazioni e i poeti e scrittori che hanno aderito all’iniziativa sono: l’associazione formativo educativa San Getulio; la Scuola italiana di biblioterapia, del libro, della lettura e delle arti (S.I.B.I.L.L.A.); l’associazione culturale Villa D’Este; lo studio specialistico di psicologia e psicoterapia Dott.ssa Rosa Mininno; Maria Elisa Martignetti; Anna Benedetti; Chiara Simonelli; Gianni Andrei; Giuliano Belloni; Paolo Cordaro e Rosa Mininno.

Il link alla playlist di “Poesie per la vita” sul canale youtube del Comune di Tivoli: https://www.youtube.com/ playlist?list= PLuomptToIo7P5qj7vzM2r1CG3B9dH lxra