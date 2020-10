Dati Covid Guidonia, il sindaco: “I problemi vengono dalla Asl”

“Non ho saputo del deceduto per covid a Villalba, come personalmente riscontro che non ci sono negli elenchi che ci fornisce la Asl dei contagiati, persone che so con certezza essere positive”. Che succede? Il sindaco Michel Barbet dopo attacchi e segnalazioni e lamentele, chiarisce in consiglio comunale che se ci sono incongruenze e vaghezze nei dati, la colpa non è del Comune ma il corto circuito è a livello della Asl. L’azienda sanitaria ha cioè difficoltà a comunicare in maniera precisa i dati (e chissà se a averne contezza), una criticità che i sindaci – precisa Barbet – hanno anche sollevato in un incontro dell’Anci. È da vedere se con qualche esito. Intanto dalla Regione arriva il bollettino quotidiano sui contagiati dell’intera Asl: 112 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Cinque sono ricoveri.