L’Associazione Culturale Lazio 1900 Giustini Piero si stringe attorno alla famiglia di Mauro Gigli a un anno dalla sua scomparsa. I tifosi e i simpatizzanti biancocelesti hanno voluto ricordare l’avvocato, grandissimo tifoso della Lazio, con una targa commemorativa simbolo della gratitudine verso chi è stato sempre vicinissimo all’associazione guidoniana e ha condiviso la passione per il calcio e i colori biancocelesti.

“A nome di tutto il club voglio esprimere il grandissimo affetto che proviamo per l’avvocato Mauro Gigli – dichiara il presidente dell’Associazione Lazio 1900 Roberto Tuzi –. Gli saremo sempre grati per il supporto legale che ha fornito alla nostra associazione e per il contributo a livello intellettuale. Questa vuole essere un’occasione per ricordare la bella persona che è stata, un socio e un amico per tutti gli iscritti e i simpatizzanti del club, pensando che nella vita i valori che ognuno di noi trasmette restano nella memoria di chi gli ha voluto bene e non solo”.

L’avvocato Mauro Gigli aveva il suo studio a Villalba, era molto conosciuto a Guidonia anche in virtù del suo impegno politico con l’Italia dei Valori. La sua famiglia è sempre stata molto vicina all’associazione, nella giornata di martedì una delegazione del club composta dal vice presidente Giuseppe Ricci e dal tesoriere Ugo Manni si è recata presso lo studio di Villalba per consegnare al figlio Attilio una targa in ricordo del papà.

“Una persona genuina, alla mano. L’avvocato era uno di noi. È stato fondamentale nella costituzione del nostro club e a lui saremo sempre grati”, il ricordo del tesoriere Ugo Manni.