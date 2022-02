Della serie non si butta via niente e se qualcosa alla fine è stata già fatta, e si può riproporre, perché non farlo? È il caso della Fiera di San Giuseppe, che ogni 19 marzo, per la gioia di grandi e piccini, riempie di suoni, cibo e divertimento le vie di Tivoli. Dopo due anni di stop forzato, dunque, la tradizione sarà di nuovo la protagonista assoluta del mese che verrà. Una buona notizia per i tiburtini, storicamente molto affezionati all’appuntamento, e per gli operatori commerciali, che avranno l’occasione di rimettersi in carreggiata cercando di guardare al futuro con maggiore fiducia. La notizia in realtà era già uscita con qualche perplessità da parte del Comune proprio per gli aspetti logistici: i tempi per fare un avviso nuovo di zecca di fatto non ci sono e pensare di togliere alla comunità pure la Fiera, dopo la rinuncia all’altro appuntamento di stagione, il Carnevale, è cosa difficile da far digerire, visto anche l’alleggerimento del quadro epidemiologico. Così, con la delibera di giunta numero 41 di ieri, l’esecutivo ha deciso di confermare l’avviso del 2020 e quindi la graduatoria, in quanto la situazione si è di fatto cristallizzata, eliminando però gli spettacoli di saltimbanchi, che possono aumentare il flusso di persone presenti e creare così assembramenti.