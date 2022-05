Un momento di festa e di confronto, per fare squadra e per fare il punto in vista del 12 giugno. “Parleremo di presente e di futuro, quello che vogliamo essere per Guidonia Montecelio e quello che intendiamo fare insieme al nostro candidato sindaco Alfonso Masini”.

Sono le parole del coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Mario Pozzi a raccontare l’appuntamento di domenica 22 maggio, quando Fratelli d’Italia si ritroverà alla Pinetina di Guidonia, Piazza Caduti di Nassiriya, per presentare la sua squadra in vista delle imminenti amministrative, alla presenza del capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida, ai consiglieri regionali, ai dirigenti nazionali e a tutti i candidati della lista del partito di Giorgia Meloni. “Testa, cuore e coraggio: per noi è molto più di uno slogan, rappresenta il nostro credo portato avanti con convinzione – chiude Pozzi – in questi cinque anni di opposizione ad una amministrazione molto più che fallimentare, e rappresenta i capisaldi dai quali intendiamo ripartire come forza di governo cittadino”.