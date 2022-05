Aeroporto di Fiumicino, inaugurato il nuovo Molo A

È stato inaugurato ieri mattina il nuovo Molo A da Aeroporti di Roma presso lo scalo di Fiumicino, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e del sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

La nuova area di 37.000 mq sarà dedicata ai voli Schengen e nazionali ed è un’importante tappa del progetto di espansione dell’area Est dell’aeroporto Leonardo da Vinci per un valore complessivo di 400 milioni di euro. Interamente “green”, la struttura è alimentata da pannelli fotovoltaici e dispone di 23 nuovi gate. Al suo interno una nuova galleria commerciale di 6.000 mq con 21 punti vendita, che rappresentano l’eccellenza italiana dello shopping e del food.

“Gli aeroporti sono ben più di semplici aerostazioni, sono luoghi di innovazione e di sperimentazione, in cui si offrono prospettive e orizzonti più ampi del semplice adempimento della partenza e dell’arrivo”, ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso del suo intervento. “L’avvio operativo di quest’area di imbarco è un segno di ripresa e di fiducia nel futuro, coltivato negli anni – ha continuato il Presidente –. Quest’infrastruttura è simbolica per Roma, anche in vista del Giubileo 2025. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione di quest’opera”.

Il concept architettonico dell’area è stato realizzato mediante l’uso delle più avanzate tecnologie edilizie e dei migliori standard di tutela ambientale.



“Quest’infrastruttura rappresenta un salto di qualità straordinario, in nome di innovazione e sostenibilità, direttrici centrali per il nostro governo. Con il Molo A, reiteriamo la volontà di ‘aprire a un futuro’ che esalti l’eccellenza, la cultura dell’Italia”, ha spiegato il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini. “Avendo passato molto tempo in quest’aeroporto, da italiano, sono stato molto felice del ruolo di eccellenza conquistato da ADR a livello internazionale, testimoniato dai riconoscimenti ricevuti”.

L’opera segna un importante momento di crescita anche per la Regione Lazio e per il comparto del turismo.

“La nuova area imbarco A dell’aeroporto di Fiumicino è il segno tangibile di una ripartenza proiettata già al futuro con una visione chiara – ha dichiarato l’assessora al Turismo ed Enti Locali della Regione Lazio Valentina Corrado –. La porta di ingresso del nostro Paese e della nostra Regione, secondo un percorso sostenibile e innovativo, potrà ospitare ulteriori 6 milioni di passeggeri. Ciò significa imprimere uno slancio strategico per la crescita del turismo e il suo indotto, nonché per lo sviluppo economico del nostro territorio. Un ringraziamento va ad AdR, a tutti i lavoratori e quanti si sono spesi per la realizzazione del progetto”.