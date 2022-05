Cave Guidonia, Bertucci incontra Unindustria

“Coniugare le esigenze imprenditoriali con quelle territoriali, in primo luogo quelle ambientali: siamo davvero soddisfatti di questo nostro primo incontro”. Queste le parole di Adalberto Bertucci, candidato al consiglio comunale con Fratelli d’Italia alle prossime amministrative del Comune di Guidonia, a margine dell’incontro avvenuto con gli associati di Unindustria organizzato dalla Giansanti Travertini. Le due delegazioni hanno affrontato con grande attenzione i temi legati alle questioni del settore estrattivo, convenendo sulla necessità di trovare “un punto di equilibrio tra le esigenze ambientali del territorio e le istanze degli imprenditori, che molto hanno dato in termini di sviluppo e occupazione alle nostre zone e a tante famiglie”.

Un equilibrio che avrebbe dovuto già essere trovato con l’amministrazione attualmente in carica, la quale invece “si è sempre mostrata – prosegue Bertucci – poco incline al dialogo. I temi sono tanti e sono complessi: penso alla revisione delle aliquote Imu, e penso al futuro dei terreni da ritombare, questioni per cui servono capacità di visione, di dialogo e di guardare al futuro. Cosa che questa amministrazione ha ampiamente dimostrato di non avere”. L’incontro è stato il primo di una serie già programmata (il prossimo lunedì Bertucci è atteso al CVTR di Filippo Lippiello): le sorelle Giansanti confermano il buon esito dell’incontro, dichiarandosi assolutamente soddisfatte e fiduciose del dialogo che si sta instaurando con la coalizione di centrodestra del sindaco Alfonso Masini e con Fratelli d’Italia. “Siamo felici di queste riunioni: lo sviluppo del territorio è fondamentale, e va concordato con tutte le forze che lo compongono e che concorrono al suo benessere – chiude Bertucci – sia ambientale che economico. Da parte nostra c’è tutta la disponibilità per appianare criticità e tensioni, e tornare agli antichi fasti di un settore così importante per il nostro territorio”.